В Госдуме озвучили ответные меры против Латвии

Депутат ГД Калашников: Правительство предложит ответные меры против Латвии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительство России должно представить Госдуме предложение по ответным экономическим мерам в отношении Латвии из-за принудительной высылки россиян. Об этом заявил председатель комитета по СНГ и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с «Известиями».

«Какие они могут быть, они должны будут нам предложить там в течение месяца», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуму внесли проект заявления о недопущении дискриминации российских граждан со стороны Латвии. Помимо того, Госдума порекомендовала правительству России проработать ответные меры в отношении Риги из-за депортации 841 гражданина РФ.

