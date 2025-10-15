Россия
В Госдуму внесли проект заявления о дискриминации Латвии в отношении российских граждан

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Госдуму внесли проект заявления о недопущении дискриминации российских граждан со стороны Латвии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте заявления депутаты призывают здравомыслящую часть мирового сообщества осудить неонацистскую политику властей Латвии. Помимо того, Госдума порекомендовала правительству России проработать ответные меры в отношении Риги из-за депортации 841 гражданина РФ.

Людям, подвергшимся депортации, говорится в тексте проекта, предоставят все меры поддержки.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года. Произошедшее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что высланные российские граждане могут вернуться и построить жизнь в России.

