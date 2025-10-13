Бывший СССР
В Кремле ответили на угрозу депортации россиян из Латвии

Песков: Граждане РФ могут вернуться из Латвии и построить жизнь в России
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские граждане могут вернуться из Латвии и построить жизнь в России. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», — сказал он, комментируя депортации россиян из Латвии за незнание латышского языка.

Ранее стало известно, что власти Латвии намерены депортировать 841 россиянина с истекшим сроком действия вида на жительство (ВНЖ) до конца ноября 2025 года. Как указала глава Управления по гражданству и миграции Майра Розе, попавшие в список россияне имеют возможность до 30 сентября подать заявление на пересдачу экзамена на знание латышского языка с возможностью пересмотра решения о депортации по его итогам.

До этого агентство Reuters сообщило, что страны Прибалтики — Эстония, Латвия и Литва — планируют эвакуацию сотен тысяч людей на случай якобы нападения России. Эти страны уже давно высказывают опасения другим государствам НАТО по поводу якобы «российской агрессии», которая, по их мнению, возможна.

