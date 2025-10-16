В Госдуме рассказали о возможном увеличении лимита переработок для россиян

Депутат Бессараб: Вопрос увеличения лимита сверхурочных часов рассматривается

В России рассматривается возможность увеличения количества сверхурочных часов с 120 до 240 в год. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Здесь есть двоякие мнения. Союз работодателей утверждает, что россияне хотят работать больше и зарабатывать больше. Профсоюзы говорят о том, что у работодателей уже есть возможность, например, сделать второй договор. Но, с другой стороны, если рассчитывать по стоимости часа сверхурочных работ, то это выше», — поделилась Бессараб.

Также депутат добавила, что необходимо учитывать недопустимость превышения интенсивности труда.

Сегодня такой вопрос рассматривается, но только при наличии соответствующего соглашения сторон, что работники могут с их согласия и с учетом не менее чем в два раза оплаты за такой час могут привлекаться к работе в выходные дни Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«В то же время мы должны понимать, что 240 часов — это достаточно большое время. Если рассчитать на 247 рабочих дней в 2026 году, то это фактически девятичасовой рабочий день. А в России нельзя привлекать больше чем на четыре часа дополнительно. То есть максимально рабочий день — 12 часов. И только один день. То есть два дня подряд нельзя привлекать. Соответственно, 13 часов у нас работать точно нельзя», — заключила она.

Ранее греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны.