Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:13, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали о возможном увеличении лимита переработок для россиян

Депутат Бессараб: Вопрос увеличения лимита сверхурочных часов рассматривается
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России рассматривается возможность увеличения количества сверхурочных часов с 120 до 240 в год. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Здесь есть двоякие мнения. Союз работодателей утверждает, что россияне хотят работать больше и зарабатывать больше. Профсоюзы говорят о том, что у работодателей уже есть возможность, например, сделать второй договор. Но, с другой стороны, если рассчитывать по стоимости часа сверхурочных работ, то это выше», — поделилась Бессараб.

Также депутат добавила, что необходимо учитывать недопустимость превышения интенсивности труда.

Сегодня такой вопрос рассматривается, но только при наличии соответствующего соглашения сторон, что работники могут с их согласия и с учетом не менее чем в два раза оплаты за такой час могут привлекаться к работе в выходные дни

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

«В то же время мы должны понимать, что 240 часов — это достаточно большое время. Если рассчитать на 247 рабочих дней в 2026 году, то это фактически девятичасовой рабочий день. А в России нельзя привлекать больше чем на четыре часа дополнительно. То есть максимально рабочий день — 12 часов. И только один день. То есть два дня подряд нельзя привлекать. Соответственно, 13 часов у нас работать точно нельзя», — заключила она.

Ранее греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Выдвинута неожиданная версия о бесследном исчезновении российской семьи в тайге

    В России принято решение по банкиру из списка Forbes

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости