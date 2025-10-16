В стране Евросоюза ввели 13-часовой рабочий день

Mesogeios TV: В Греции работодателям разрешили вводить 13-часовой рабочий день

Греческие предприниматели получили право устанавливать 13-часовой рабочий день. Соответствующий законопроект одобрил парламент этой европейской страны. Об этом сообщил канал Mesogeios TV.

Принятию этого документа не помешали ни бурные уличные протесты и забастовки, ни напряженные парламентские дебаты. Законопроект министерства труда Греции, который предполагает 13-часовой рабочий день, был одобрен депутатами. Впрочем, глава названного ведомства Ники Керамеос заявила, что использовать термин 13-часовой рабочий день не совсем верно. Эту точку зрения она обосновала тем, что работодатель имеет право устанавливать такой график только 37 дней в году и должен доплачивать сотрудникам 40 процентов от их почасовой зарплаты. Кроме того, она сослалась на отдельные случаи, когда некоторые работники сами требовали увеличения рабочего времени, трудясь 6 и 7 дней в неделю.

В начале октября министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году в РФ осталась почти на уровне 2024 года и составила 7,43 часа. Во времена пандемии этот показатель был ниже, а в 2024 году речь шла о 7,45 часа. В позапрошлом году средняя продолжительность рабочего дня достигала 7,39 часа.