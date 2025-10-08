Экономика
07:31, 8 октября 2025Экономика

Минтруд подсчитал среднюю продолжительность рабочего дня

Котяков: Средняя продолжительность рабочего дня в России равна 7,43 часа
Кирилл Луцюк

Фото: Global Look Press

В России средняя продолжительность рабочего дня в 2025 году осталась почти на уровне 2024 года и составила 7,43 часа. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Его процитировало РИА Новости.

Он уточнил, что во времена пандемии этот показатель был ниже, а в 2024 году речь шла о 7,45 часа. В позапрошлом году средняя продолжительность рабочего дня достигала 7,39 часа. Комментируя эти цифры, Котяков констатировал, что страна возвращается к стабильным отметкам длительности рабочего времени.

Кроме того, министр напомнил, что на среднюю продолжительность рабочего дня влияют законодательно регламентированные режимы работы для некоторых категорий. Например, у педагогов, медиков и тех, кто трудится во вредных условиях, рабочая неделя меньше и составляет 40 часов.

Ранее сообщалось, что россиян ждет шестидневная рабочая неделя (с 27 октября по 1 ноября). Это связано с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

