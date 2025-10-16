В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков: Вечером у Путина не исключен международный телефонный разговор

Вечером у президента России Владимира Путина не исключен международный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Возможен вечерний международный телефонный разговор», — указал представитель Кремля, не уточнив, с кем будет разговаривать президент.

Песков также напомнил, что Путин в ближайшее время выступит на пленарной сессии Российской энергетической недели.

Ранее Песков ответил на вопрос о визите Путина в Сирию. По его словам, возможность ответного визита президента не обсуждалась. Песков отметил, что такие приглашения могут быть переданы по дипломатическим каналам.