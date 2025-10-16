В Москве рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

На западе Москвы рухнувшее с 50-го этажа окно дома едва не придавило человека

На западе столицы окно, рухнувшее с 50-го этажа дома, едва не придавило человека. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в новом жилом комплексе City Bay — там стекло вместе с креплением упало с 50-го этажа. На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно заметить, что работник, который стоял внизу, чудом успел увернуться от конструкции, которая рухнула совсем близко от него. По словам очевидца, трос оборвался в момент, когда представитель компании-застройщика менял стекло в квартире одного из жильцов по гарантии.

