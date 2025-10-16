Бывший СССР
В Одессе пожаловались на опустевший кабинет мэра

Глава Одесской ОВА Кипер: Труханов забрал все из своего кабинета
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Nina Liashonok / File Photo / Reuters

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер пожаловался, что лишенный гражданства мэр города Геннадий Труханов забрал из кабинета все. Его слова передает ТСН.

По словам чиновника, Труханов забрал из кабинета мэра Одессы даже диваны и ковры, отчего Кипер попросил журналистов, присутствовавших на назначении нового главы городской военной администрации Сергея Лысака, не торопиться с визитом в кабинет.

Ранее Геннадий Труханов, которого президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства, отказался сложить полномочия до тех пор, пока их не прекратит горсовет.

