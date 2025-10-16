Мир
15:44, 16 октября 2025

В офисе американского конгрессмена нашли флаг США со свастикой

Politico: В офисе конгрессмена Тейлора был найден флаг США со свастикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

В офисе американского конгрессмена-республиканца Дэйва Тейлора был найден флаг США со свастикой. Об этом сообщает Politico.

В распоряжении издания появилось изображение, сделанное во время одной из видеоконференций, на котором за спиной у одного из помощников Тейлора виден прикрепленный к стене американский флаг с измененными красными и белыми линиями, образующими форму свастики.

«Мне известно об изображении, на котором рядом с одним из сотрудников моего офиса, по-видимому, изображен отвратительный и глубоко неуместный символ. Содержание этого изображения не отражает ценности и стандарты моего офиса, моих сотрудников или меня самого, и я осуждаю его самым решительным образом», — прокомментировал инцидент сам конгрессмен.

Ранее житель Санкт-Петербурга был арестован на 10 суток после того, как он предъявил в отделении полиции паспорт со свастикой на месте подписи. В отношении него был составлен протокол за демонстрацию нацистской символики.

    Все новости