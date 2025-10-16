Мир
13:58, 16 октября 2025Мир

В США назвали единственный путь к миру на Украине

Подполковник армии США Дэвис: Украина не может победить в конфликте с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина не может победить в конфликте с Россией, поэтому дипломатия является единственным путем к миру. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«Военный потенциал России остается подавляющим. Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты», — подчеркнул американский военный.

По словам Дэвиса, нынешняя риторика президентской администрации в США как раз наоборот ведет к эскалации политической напряженности и к возможному военному столкновению НАТО и России.

Ранее Дэвис обеспокоился последствиями поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине. По его словам, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, — «это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата».

.
