В США назвали единственный путь к миру на Украине

Украина не может победить в конфликте с Россией, поэтому дипломатия является единственным путем к миру. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«Военный потенциал России остается подавляющим. Мощь Украины рушится — ничто не может это остановить. Мир и переговоры — единственные оставшиеся жизнеспособные варианты», — подчеркнул американский военный.
По словам Дэвиса, нынешняя риторика президентской администрации в США как раз наоборот ведет к эскалации политической напряженности и к возможному военному столкновению НАТО и России.
Ранее Дэвис обеспокоился последствиями поставок дальнобойных ракет Tomahawk Украине. По его словам, ракеты, способные нести ядерные боеголовки, — «это самая глубокая красная линия, за которой только точка невозврата».