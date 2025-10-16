Ведущая экономика Евросоюза продолжила слабеть

Бундесбанк: Экономика Германии не вышла из кризиса и продолжила слабеть

Немецкая экономика продолжила слабеть, а в III квартале она в лучшем случае стагнировала. К такому выводу пришли эксперты Бундесбанка. Их процитировало Bloomberg.

Оказалось, что промышленность ФРГ страдает от структурных проблем, а также от американских пошлин. Кроме того, низкая загрузка производственных мощностей сдерживает инвестиции, а восстановление строительного сектора по-прежнему видится делом неблизкого будущего. Что касается частного потребления, то если оно и выросло, то весьма незначительно.

Как пишет агентство, крупнейшая экономика Европейского союза тщится выйти из кризиса, который выражается уже в двухлетнем сокращении производства. Впрочем, президент Бундесбанка Йоахим Нагель считает, что к концу года Германия все-таки сможет показать экономический рост.

В начале октября стало известно, что по итогам августа 2025 года суммарные объемы экспорта продукции из Германии в США упали на 2,5 процента, если сравнивать с июльскими значениями. Между тем именно американский рынок сбыта является для немецких производителей одним из главных.