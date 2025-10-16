Возможность прихода сети 7-Eleven в Россию оценили

Регистрацию торговых знаков 7-Eleven связали с желанием обезопасить компанию

Тот факт, что сеть магазинов 7-Eleven зарегистрировала в России несколько товарных знаков, не означает, что компания обязательно придет на российский рынок. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

«В данном случае регистрация товарного знака не может свидетельствовать, что компания обязательно придет на российский рынок. Напрямую это не может быть связано», — констатировал он. Эксперт уточнил, что таким образом корпорация может защитить себя от потенциальных судебных разбирательств, если «некий гражданин в России до них зарегистрирует их узнаваемые знаки и захочет их использовать в своих интересах».

Также Ардалионов добавил, что патентное законодательство само по себе очень сложное. «Есть общепринятая мировая практика, когда международные компании превентивно защищают свои товарные знаки. Если они зарегистрированы в той или иной стране, то никто не имеет права их использовать», — заключил он.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что 7-Eleven зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. В настоящее время в 17 странах работают свыше 83 тысяч фирменных магазинов.