Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:45, 16 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Возможность прихода сети 7-Eleven в Россию оценили

Регистрацию торговых знаков 7-Eleven связали с желанием обезопасить компанию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Veroniksha / Shutterstock / Fotodom  

Тот факт, что сеть магазинов 7-Eleven зарегистрировала в России несколько товарных знаков, не означает, что компания обязательно придет на российский рынок. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

«В данном случае регистрация товарного знака не может свидетельствовать, что компания обязательно придет на российский рынок. Напрямую это не может быть связано», — констатировал он. Эксперт уточнил, что таким образом корпорация может защитить себя от потенциальных судебных разбирательств, если «некий гражданин в России до них зарегистрирует их узнаваемые знаки и захочет их использовать в своих интересах».

Также Ардалионов добавил, что патентное законодательство само по себе очень сложное. «Есть общепринятая мировая практика, когда международные компании превентивно защищают свои товарные знаки. Если они зарегистрированы в той или иной стране, то никто не имеет права их использовать», — заключил он.

Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что 7-Eleven зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. В настоящее время в 17 странах работают свыше 83 тысяч фирменных магазинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости