Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 16 октября 2025Бывший СССР

Зеленский призвал мир усилить давление на Россию перед встречей с Трампом

Зеленский призвал мир усилить давление на Путина перед встречей с Трампом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир усилить давление на Россию перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, — это язык давления», — заявил Зеленский.

По его словам, на Россию нужно оказывать давление при помощи санкций и дальнобойного оружия, что зависит непосредственно от США и Европы.

Ранее Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с американским лидером достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    На Западе заявили о тройном ударе Зеленского по Одессе

    В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости