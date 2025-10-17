Автомобили в Новой Москве атаковали необычные хулиганы

Автомобили в ЖК в Новой Москве пострадали от ворон, сбрасывающих камни с крыши

Автомобили, припаркованные у жилого комплекса «Рассказово» в Новой Москве, на протяжении последних нескольких недель страдают от атак необычных хулиганов. Внимание на ситуацию обратил журнал «Москвич Mag».

Изначально жители ЖК предполагали, что неизвестный разбивает лобовые стекла машин, которые, по его мнению, припаркованы с нарушениями, однако позднее они узнали, что камни и орехи на машины сбрасывают вороны. Всего от нападений птиц на авто пострадали как минимум девять человек.

«Сегодня сам видел, как ворона скинула камень во дворе пятого дома. Они с крыши дома берут и, пролетая, кидают. Кто бы такое сказал — не поверил бы», — признался один из местных жителей. «Утром с собакой гулял — ворона с крыши скинула орех. В районе седьмого дома. Повезло, что никого не было и на авто не уронила», — сообщил другой.

По словам орнитолога Вадима Мишина, воронам могла понравиться галька на крыше, лежащая там для утяжеления. Он отметил, что это социальные, разумные и хитрые птицы. «Одним из проявлений интеллекта у животных является возможность шкодить. То есть вороны нас просто-напросто дразнят», — объяснил специалист.

Между тем некоторые из жильцов не верят, что в происходящем виноваты птицы. Они аргументируют это тем, что характер повреждения стекол не похож на тот, что бывает при падении камней и подозревают, что кому-то может быть выгодна эта история.

Накануне стало известно, что в другом жилом комплексе Москвы, City Bay, окно, упавшее с 50-го этажа дома, едва не придавило человека.