Экономика
23:20, 14 октября 2025

Москвичи пожаловались на выбрасывающих еду из окна соседей

Жители Некрасовки пожаловались на соседей, выбрасывающих еду из окна
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Москва М125»

Жители юго-востока Москвы пожаловались на соседей, которые выбрасывают еду из окна. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва М125».

О нечистоплотных соседях рассказала одна из жительниц дома, расположенного на улице Покровской, 41 в Некрасовке. «Какие же свиньи живут на Покровской, 41, просто ужас! Лежу в комнате, слышу странный звук за окном, подумала сначала, голубь, но нет — кто-то выкинул остатки еды из окна. Теперь они у меня на кондиционере», — посетовала женщина.

Ранее жильцы дома в столичном районе Гольяново пожаловались на соседей, которые выливают мочу из окон. Речь идет о доме, расположенном на улице Хабаровской.

