Дочь президента дружественной России страны получила награду в государстве НАТО

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева получила награду в Оксфорде

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева получила награду в Оксфордском университете в Великобритании. Об этом пишет Gazeta.uz.

«Саиде Мирзиеевой была вручена награда от университета "за вклад в расширении доступа женщин к образованию, в отстаивании криминализации домашнего насилия и в реализации миссии по вдохновению и расширению прав и возможностей женщин посредством динамичного и образцового лидерства"», — говорится в сообщении.

Она отметила, что награда является заслугой прогресса в деле защиты прав и расширения возможностей женщин под руководством президента страны Шавката Мирзиеева. Дочь главы республики также анонсировала открытие программы в Оксфорде по изучению узбекского языка.

Великобритания является страной-членом НАТО. Узбекистан — участник СНГ и наблюдатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Они обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, гуманитарное взаимодействие в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров.