Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:36, 17 октября 2025Бывший СССР

Дочь президента дружественной России страны получила награду в государстве НАТО

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева получила награду в Оксфорде
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Astafyev / Sputnik / Government Pool / AP

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева получила награду в Оксфордском университете в Великобритании. Об этом пишет Gazeta.uz.

«Саиде Мирзиеевой была вручена награда от университета "за вклад в расширении доступа женщин к образованию, в отстаивании криминализации домашнего насилия и в реализации миссии по вдохновению и расширению прав и возможностей женщин посредством динамичного и образцового лидерства"», — говорится в сообщении.

Она отметила, что награда является заслугой прогресса в деле защиты прав и расширения возможностей женщин под руководством президента страны Шавката Мирзиеева. Дочь главы республики также анонсировала открытие программы в Оксфорде по изучению узбекского языка.

Великобритания является страной-членом НАТО. Узбекистан — участник СНГ и наблюдатель в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиеевым. Они обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, гуманитарное взаимодействие в области культуры, искусства и образования, включая подготовку инженерных кадров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник расстрелял сослуживцев в российской воинской части

    Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

    Мать проглотившего химию из детского набора мальчика раскрыла последствия спустя два года

    В США подобрали Украине дальнобойное оружие вместо Tomahawk

    Поздний завтрак оказался вреден для здоровья

    На Западе раскритиковали обращение Мерца к Путину

    Россиянам стали чаще отказывать в выдаче одного вида кредитов

    Российский фондовый рынок взлетел

    Путин после разговора с Трампом собрал членов Совета безопасности в Кремле

    Россиянки старше 40 лет ринулись вводить филлеры в точку G

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости