Фицо описал переговоры с премьером Украины фразой «хорошие результаты»

Фицо переговорил с премьером Украины Свириденко и заявил о хороших результатах

Премьер-министр СЛовакии Роберт Фицо переговорил с премьером Украины Юлией Свириденко и заявил о хороших результатах. Об этом пишет «РБК-Украина».

«Совместные переговоры правительств Словакии и Украины приносят хорошие результаты», — приводит издание слова словацкого главы кабмина.

Фицо и Свириденко планируют обсудить трансграничное сотрудничество, транспортные связи и энергетическое сотрудничество. Кроме того, они отдельно обсудят восстановление Украины и интеграцию страны в Евросоюз.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Европейский совет намерен обсуждать только Украину вместо внутренних проблем Европейского союза (ЕС). Среди актуальных для Евросоюза тем он назвал конкурентоспособность и экономические катастрофы, угрожающие автомобильной промышленности.