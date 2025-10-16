Мир
Фицо описал интересы ЕС фразой «Украина, Украина и еще раз Украина»

Фицо: Евросовет намерен обсуждать только Украину вместо внутренних проблем ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Европейский совет намерен обсуждать только Украину вместо внутренних проблем Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Х.

«В Европейском совете мы будем обсуждать Украину, Украину и еще раз Украину», — отметил Фицо.

По словам премьера, внутренние проблемы Евросовет будет затрагивать только «где-то между кофе и заключительными аплодисментами». Среди актуальных для Евросоюза тем он назвал конкурентоспособность и экономические катастрофы, угрожающие автомобильной промышленности.

Ранее Фицо заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать свои проблемы.

