Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:39, 16 октября 2025Мир

Фицо заявил о неспособности Евросоюза решать собственные проблемы

Фицо: ЕС обсуждением Украины скрывает неспособность решать свои проблемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Евросоюз (ЕС), обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать свои проблемы. С таким мнением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети X.

«Все более убежден, что, постоянно обсуждая Украину, мы в ЕС прикрываем этим неспособность решать наши фундаментальные задачи и проблемы», — указал политик.

Роберт Фицо ранее провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой.

«Я несколько раз напомнил Коште, что я не буду заинтересован в обсуждении новых пакетов санкций против России, пока не увижу среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии», — отметил премьер.

Он уточнил, что имеет в виду решение кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители, которые делают европейскую экономику неконкурентоспособной.

Ранее Роберт Фицо высказал мнение, что украинский конфликт мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза.

До этого политик заявлял, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Глава МВФ захотела посетить Украину

    Лидера азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    ВС России уничтожили БМП Bradley в зоне СВО

    Россиянам объяснили короткие майские праздники в 2026 году

    Раскрыты красные флаги обреченных отношений

    Голая порномодель проникла на стадион во время матча

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости