Премьер Словакии Фицо обвинил Евросоюз в отсутствии стремления к миру на Украине

Конфликт на Украине мог бы давно закончиться, если бы не отсутствие стремления к этому у Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12, передает в воскресенье, 5 октября, РИА Новости.

«Если бы Европейский союз прилагал столько сил для мира, сколько он прилагает для поддержки этой войны на Украине, то эта война уже давно бы могла закончиться», — сказал он.

Глава словацкого правительства подчеркнул, что целью работы его кабинета является более быстрое прекращение кровопролития в бывшей советской республике.

В сентябре Фицо заявил, что Словакия придерживается конструктивного подхода в отношениях с Россией. Он добавил, что западные политики «выкрикивают всякие моральные призывы», но их компании продолжают работу в России. Кроме того, политик подчеркнул, что Москва продолжает быть вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. В этом контексте, по его словам, вопросы морали и вопросы бизнеса — это разные вещи.