Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:18, 17 октября 2025Спорт

Футболист «Локомотива» сделал выбор между путешествиями по России и зарубежным странам

Вратарь Локомотива Веселов предпочел путешествия по России поездкам за рубеж
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Даниил Веселов сделал выбор между путешествиями по России и зарубежными странами. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, он предпочитает поездки по родной стране, так как они намного интереснее. «У нас идет развитие туризма за последние годы. Хочется попасть на Териберку очень сильно. Также с отцом мечтаем слетать на Сахалин — рыбалка, морепродукты», — заявил Веселов.

Летом 2023 года испанец Гильермо Абаскаль, тренировавший на тот момент московский футбольный клуб «Спартак», объяснил решение провести отпуск в России. Он подчеркнул, что хотел провести время в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни.

20-летний Веселов — уроженец Москвы. В нынешнем сезоне он не играл в Российской премьер-лиге (РПЛ), но провел два матча в Кубке России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия передала США досье об убийстве Кеннеди. Что это за документы и при чем здесь переговоры Москвы и Вашингтона?

    Бездыханную российскую туристку нашли в отеле в Турции

    Офисы российских компаний призвали окроплять святой водой с одной целью

    Выявлен неочевидный эффект «Оземпика» на работу мозга

    Последствия торговой войны США и Китая для мировой экономики оценили

    Армия России смогла продвинуться в Волчанске

    Орбан рассказал о подготовке встречи Путина и Трампа

    В Кремле ответили на вопрос о снижении угрозы поставки Tomahawk

    Яна Рудковская похвасталась сумкой стоимостью более трех миллионов рублей

    На Кипре застрелили президента бывшего клуба Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости