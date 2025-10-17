Футболист «Локомотива» сделал выбор между путешествиями по России и зарубежным странам

Вратарь Локомотива Веселов предпочел путешествия по России поездкам за рубеж

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Даниил Веселов сделал выбор между путешествиями по России и зарубежными странами. Его слова приводит «Матч ТВ».

По его словам, он предпочитает поездки по родной стране, так как они намного интереснее. «У нас идет развитие туризма за последние годы. Хочется попасть на Териберку очень сильно. Также с отцом мечтаем слетать на Сахалин — рыбалка, морепродукты», — заявил Веселов.

Летом 2023 года испанец Гильермо Абаскаль, тренировавший на тот момент московский футбольный клуб «Спартак», объяснил решение провести отпуск в России. Он подчеркнул, что хотел провести время в лесу на свежем воздухе и попробовать блюда русской кухни.

20-летний Веселов — уроженец Москвы. В нынешнем сезоне он не играл в Российской премьер-лиге (РПЛ), но провел два матча в Кубке России.