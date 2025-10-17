Мир
08:47, 17 октября 2025Мир

Посольство Японии решило открыть в России визовые центры

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Дипломатическое представительство Японии планирует открыть в России визовые центры, пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Оно разместило объявление о проведении конкурса проектов по назначению уполномоченного агентства для обслуживания визовых процедур (визового центра).

Как отметили в ведомстве, количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло. «Планируется реализовать возможность выполнения визовых услуг, не связанных с рассмотрением заявлений (прием заявлений, распределение по типу виз, ответы на различные запросы, возврат паспортов после окончания проверки и так далее), в едином и централизованном уполномоченном агентстве (визовый центр)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Япония пока не планирует смягчать визовый режим для россиян.

