Лукашенко попросил подарить ему робот-пылесос

Лукашенко захотел получить в подарок белорусский робот-пылесос

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел получить в подарок робот-пылесос. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко принял участие в открытии Минского городского Центра технического творчества детей и молодежи. В его рамках белорусский лидер в том числе встретился с юными робототехниками. Один из детей показал президенту созданный им робот-пылесос.

«Знакомо. В доме у меня нет, конечно, таких устройств. Думаю, что если мы произведем что-то свое, ты мне первый экземпляр подаришь», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии также осмотрел компактный наземный беспилотный аппарат на гусеничном ходу. После он пожелал юному инженеру роботов побеждать в жесткой конкуренции в сфере робототехники.