Лукашенко пожелал победы в конкуренции роботов

Лукашенко пожелал юному инженеру роботов побеждать в жесткой конкуренции
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе осмотра Минского центра технического творчества пожелал юному инженеру роботов побеждать в жесткой конкуренции в сфере робототехники. Кадры визита белорусского лидера публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Молодые люди показали Лукашенко компактный наземный беспилотный аппарат на гусеничном ходу, который применяет систему анализа среды.

«Идея, ты же понимаешь, не нова. Такие роботы [уже] есть. Но ты должен создавать лучших роботов. Конкуренция жесткая, поэтому я тебе желаю в этой конкуренции побеждать», — посоветовал одному из инженеров белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что очереди на заправках республики возникают, потому что люди пьют там кофе. Он привел в пример премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову, которые, по его словам, любят сделать перерыв на кофе.

