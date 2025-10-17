Лукашенко пожелал победы в конкуренции роботов

Лукашенко пожелал юному инженеру роботов побеждать в жесткой конкуренции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе осмотра Минского центра технического творчества пожелал юному инженеру роботов побеждать в жесткой конкуренции в сфере робототехники. Кадры визита белорусского лидера публикует Telegram-канал «Пул Первого».

Молодые люди показали Лукашенко компактный наземный беспилотный аппарат на гусеничном ходу, который применяет систему анализа среды.

«Идея, ты же понимаешь, не нова. Такие роботы [уже] есть. Но ты должен создавать лучших роботов. Конкуренция жесткая, поэтому я тебе желаю в этой конкуренции побеждать», — посоветовал одному из инженеров белорусский лидер.

