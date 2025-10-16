Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:47, 16 октября 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о пьющем на заправке кофе премьер-министре

Лукашенко рассказал об очередях на заправках в Белоруссии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об очередях на заправках в стране, приведя в пример пьющих кофе премьер-министра Александра Турчина и председателя Национального собрания Наталью Кочанову. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Так он прокомментировал сообщения о том, что на заправках случаются большие очереди. «Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — заявил Лукашенко.

Позже он объяснил, что это шуточный пример. Лукашенко считает, что если раньше население просило его поставить на заправках магазины с товарами и кофе, то теперь люди просят убрать очереди машин, которые возникают из-за тех, кто пьет кофе на заправках. Президент поручил разобраться с этим.

Ранее Александр Лукашенко разрешил гражданам России участвовать в местных выборах. Теперь они могут баллотироваться и быть избранными в республике.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Найденной ноге от памятника Сталину нашли применение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости