Лукашенко разрешил россиянам баллотироваться в Белоруссии

Лукашенко разрешил россиянам участвовать в местных выборах в Белоруссии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил гражданам России участвовать в местных выборах. Об этом сообщает БелТА.

Белорусский лидер подписал закон о ратификации соответствующего протокола. Он вносит изменения в договор с Россией, заключенный 25 декабря 1998 года.

Право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления в Белоруссии получат граждане РФ, постоянно проживающие на территории этой республики.

Ранее аналогичные права получили белорусы, проживающие на территории России. Соответствующий закон в июле 2025 года подписал российский президент Владимир Путин.

