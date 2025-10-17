Культура
Макаревич с начала СВО заработал в России миллионы

Shot: Макаревич заработал около пяти миллионов рублей в России с начала СВО
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) с начала специальной военной операции (СВО) заработал в России около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным источника, за почти три года 71-летний музыкант заработал 4 854 402 рубля на вкладах в российских банках. Также Макаревич продолжает получать пенсию, размер которой составляет почти 90 тысяч рублей, пишет канал. «В ее сумму входят доплаты: 41 955 рублей — за народного артиста РФ, а также 29 119 рублей — за орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени», — говорится в сообщении.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза посоветовал устроить прощальный тур лидеру группы «Машина времени» после неудачного концерта в Грузии.

До этого стало известно, что Макаревич отказался общаться с посетителями своего творческого вечера с винной дегустацией в Грузии. Концертная площадка в Батуми оказалась полупустой. По словам гостей мероприятия, артист исполнил всего три песни, затем получил букет из трех подсолнухов и быстро ушел.

