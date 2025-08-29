Макаревичу посоветовали устроить прощальный тур после неудачного концерта в Грузии

Певец Юрий Лоза посоветовал Андрею Макаревичу устроить прощальный тур

Певец и композитор Юрий Лоза посоветовал устроить прощальный тур лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Его цитирует «Абзац».

Лоза прокомментировал сообщения о том, что выступление Макаревича в Батуми посетило небольшое число зрителей. Артист связал это с тем, что в Грузии не так много фанатов солиста «Машины времени». Он также связал отсутствие ажиотажа с плохой рекламой и отличающейся политической позицией местного населения.

«Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры. Если бы он объявил прощальный тур, было бы больше [людей]», — подытожил Лоза.

Ранее стало известно, что Макаревич отказался общаться с посетителями своего творческого вечера с винной дегустацией в Грузии. Концертная площадка в Батуми оказалась полупустой. По словам гостей мероприятия, артист исполнил всего три песни, затем получил букет из трех подсолнухов и быстро ушел.