Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:17, 29 августа 2025Культура

Макаревичу посоветовали устроить прощальный тур после неудачного концерта в Грузии

Певец Юрий Лоза посоветовал Андрею Макаревичу устроить прощальный тур
Ольга Коровина
Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Лоза посоветовал устроить прощальный тур лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Его цитирует «Абзац».

Лоза прокомментировал сообщения о том, что выступление Макаревича в Батуми посетило небольшое число зрителей. Артист связал это с тем, что в Грузии не так много фанатов солиста «Машины времени». Он также связал отсутствие ажиотажа с плохой рекламой и отличающейся политической позицией местного населения.

«Зрителя надо зазывать. Для этого делаются прощальные туры. Если бы он объявил прощальный тур, было бы больше [людей]», — подытожил Лоза.

Ранее стало известно, что Макаревич отказался общаться с посетителями своего творческого вечера с винной дегустацией в Грузии. Концертная площадка в Батуми оказалась полупустой. По словам гостей мероприятия, артист исполнил всего три песни, затем получил букет из трех подсолнухов и быстро ушел.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили об уничтожении ударного кулака «Азова»

    Банк России выпустит монеты со «Спартаком» и «Локомотивом»

    Кипелов заявил об отказе от гастролей из-за проблем с голосом

    Россиянам назвали главные новинки параллельного автоимпорта

    Россиянка получила срок за изгнание мужчины ножом

    Меган Маркл призналась в любви к удовольствию для бабушек

    Страна НАТО анонсировала многомилионную помощь Украине

    В Госдуме рассказали о возможном изменении призывного возраста после СВО

    Россиянка устроила погром в аптеке из-за 300 рублей

    Во Франции высказались об угрозах фон дер Ляйен в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости