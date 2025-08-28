Культура
Макаревич исполнил три песни и ушел от зрителей после концерта в Грузии

Shot: Макаревич спел три песни и ушел от зрителей после концерта в Батуми
Ольга Коровина

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) отказался общаться со зрителями после своего творческого вечера в Грузии. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Музыкант устроил презентацию своего вина израильского производства в Батуми. По данным источника, площадка оказалась полупустой. Отмечается, что билеты стоили около 250 лари (7500 рублей).

По словам гостей мероприятия, Макаревич со сцены поблагодарил пришедших за то, что они выбрали его концерт, а не шоу Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов), также выступавшей в Батуми. Зрители пожаловались, что после этого музыкант исполнил всего три песни, после чего получил букет из трех подсолнухов, не стал общаться с гостями и быстро ушел.

15 августа сообщалось, что Макаревич не может продать билеты на свой творческий вечер в Тбилиси. За неделю до мероприятия были проданы лишь билеты из первой корзины, которые стоили 150 лари (4500 рублей).

