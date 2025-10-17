Мужчина инсценировал собственные похороны ради проверки

В Индии мужчина организовал собственные похороны, чтобы проверить свое окружение

В Индии пожилой мужчина организовал фальшивые похороны, чтобы проверить, как к нему относятся люди. Об этом пишет NDTV.

74-летний Мохан Лан объяснил, что хотел узнать, кто из его окружения будет сильнее всего горевать. Для этого он инсценировал собственную траурную церемонию. Лана несли до крематория под похоронную музыку. Сотни жителей его родной деревни присоединились к процессии, соблюдая все необходимые ритуалы.

Когда носилки с Ланом остановились у крематория, он внезапно встал. Этим мужчина напугал тех, кто поверил, что его не стало. После работники крематория сожгли его символическое чучело, и Лан пригласил всех на застолье.

Мужчина известен в своей деревне. В частности он построил в ней новый крематорий за свой счет. Лан — вдовец, он один воспитывает двух сыновей и дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии юноша по имени Бхау Лашке подал признаки жизни на собственных похоронах. «Пока мы готовились к погребению, он начал шевелиться и кашлять», — объяснил один из родственников.