Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 17 октября 2025Из жизни

Мужчина инсценировал собственные похороны ради проверки

В Индии мужчина организовал собственные похороны, чтобы проверить свое окружение
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Giannis Papanikos / Shutterstock / Fotodom  

В Индии пожилой мужчина организовал фальшивые похороны, чтобы проверить, как к нему относятся люди. Об этом пишет NDTV.

74-летний Мохан Лан объяснил, что хотел узнать, кто из его окружения будет сильнее всего горевать. Для этого он инсценировал собственную траурную церемонию. Лана несли до крематория под похоронную музыку. Сотни жителей его родной деревни присоединились к процессии, соблюдая все необходимые ритуалы.

Когда носилки с Ланом остановились у крематория, он внезапно встал. Этим мужчина напугал тех, кто поверил, что его не стало. После работники крематория сожгли его символическое чучело, и Лан пригласил всех на застолье.

Материалы по теме:
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020

Мужчина известен в своей деревне. В частности он построил в ней новый крематорий за свой счет. Лан — вдовец, он один воспитывает двух сыновей и дочь.

Ранее сообщалось, что в Индии юноша по имени Бхау Лашке подал признаки жизни на собственных похоронах. «Пока мы готовились к погребению, он начал шевелиться и кашлять», — объяснил один из родственников.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Россиян предупредили об изменениях в сделках с недвижимостью в 2026 году

    Мужчина инсценировал собственные похороны ради проверки

    Пенсионерка одним жестом раскрыла местоположение ВСУ в ДНР

    Еще четыре российских аэропорта ограничили полеты

    Журналист высмеял приезд делегации Зеленского в США

    В офисе генсека ООН прокомментировали гибель военкора Зуева

    Муж спустя годы брака узнал об особенности жены из-за выброшенной арбузной корочки

    Разговор Путина и Трампа стал сюрпризом для Зеленского

    Минфин заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости