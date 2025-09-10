Юноша ожил на собственных похоронах

NDTV: В Индии покойник начал кашлять на собственных похоронах

В Индии юноша по имени Бхау Лашке подал признаки жизни на собственных похоронах. Об этом сообщает NDTV.

Лашке попал в частную больницу после несчастного случая. Как рассказывают родственники юноши, врачи признали его травмы фатальными и не смогли его спасти. Семья Лашке стала организовывать похоронную процессию, как вдруг он ожил. «Пока мы готовились к погребению, он начал шевелиться и кашлять», — объяснил один из родственников.

«Покойника» тут же доставили в больницу. Юноша жив, но его состояние тяжелое: он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Руководство больницы опровергло заявления родственников. Администрация утверждает, что слова лечащих врачей Лашке неправильно истолковали.

Ранее сообщалось, что в США женщина ожила за несколько минут до извлечения органов, едва не став жертвой трансплантологов. «Я помню только чувство страха в тот момент, когда понимала, что происходит что-то ужасное, но не могла пошевелиться», — вспомнила она.