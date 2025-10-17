Силовые структуры
18:07, 17 октября 2025

Напавшие на пункт выдачи заказов двое россиян попали на видео

В Нижнем Новгороде двое мужчин напали на пункт выдачи заказов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижнем Новгороде двое мужчин напали на пункт выдачи заказов. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах камеры наблюдения попал момент, как двое мужчин заходят в один из пунктов выдачи заказов и один из них сразу бьет сотрудника по голове. После этого началась драка.

По данным канала, на Проспекте Героев, в ПВЗ зашли мужчины в алкогольном или наркотическом опьянении. Один из них начал кричать, пока другой покупатель забирал заказ, после чего ударил работника. После попытки вызвать сотрудников полиции он не менее шести раз его ударил.

В ходе потасовки было разбито стекло и входная дверь. В момент происшествия в помещении находился ребенок, который сильно испугался. Злоумышленников разыскивают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что появились подробности об устроивших стрельбу в российском отеле.

