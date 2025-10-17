Названо возможное место встречи Путина и Трампа в Венгрии

РИА Новости: Путин и Трамп в Будапеште встретятся на стадионе или в монастыре

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Будапеште на крупнейшем в Венгрии стадионе или в здании правительства страны, сохранившее историческое название «монастырь кармелитов». Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что политические события в Венгрии проходили на стадионе, названном в честь известного венгерского футболиста Ференца Пушкаша, а также в «монастыре кармелитов» и в архитектурном комплексе из сада на Замковом холме в Буде. Поэтому журналисты допустили, что одна из этих локаций станет возможным местом для встречи двух президентов.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога стороны достигли «большого прогресса». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.