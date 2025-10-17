Обнаружен новый маркер развития деменции

NCR: Пульсации сосудов головного мозга помогают определить нейродегенерации

Ученые из Университета Южной Калифорнии впервые смогли зафиксировать микроскопические пульсации сосудов в живом мозге человека. Новая неинвазивная технология объединяет два метода МРТ — vascular space occupancy и arterial spin labeling — и позволяет наблюдать, как расширяются и сжимаются мельчайшие артерии и капилляры. Работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research (NCR).

По словам невролога Дэнни Вана, эти пульсации действуют как «внутренний насос мозга», помогая перемещать жидкости и удалять продукты обмена. Исследователи выяснили, что с возрастом ритм сосудистых пульсов в белом веществе мозга ускоряется, особенно у людей с гипертонией. Это может быть ранним признаком ухудшения кровоснабжения и нейродегенеративных процессов.

Ученые предполагают, что с возрастом плотность сосудистой сети снижается, и давление в микрососудах перераспределяется, усиливая пульсации в глубинных областях мозга. Это, в свою очередь, может нарушать движение спинномозговой жидкости — важного механизма очищения мозга.

Исследователи считают, что их метод поможет выявлять ранние сосудистые изменения при болезни Альцгеймера и других формах деменции задолго до появления первых симптомов.

Ранее исследователи установили, что социальная и экологическая среда проживания может напрямую влиять на здоровье мозга и риск деменции.