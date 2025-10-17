Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в серебристом наряде, состоящем из облегающей юбки длины миди и укороченного топа. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Поверх упомянутых изделий Серябкина надела белую шубу из искусственного меха. В руках исполнительница держала стакан с напитком и багет.

В сентябре Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-брокколи фразой «меня это веселит». Речь шла о наряде, состоящем из темно-зеленого бюстгальтера и облегающей салатовой юбки с воланами из тюля.