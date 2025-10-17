Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:37, 17 октября 2025Ценности

Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе

Певица Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина прогулялась по Парижу в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила ролик, в котором предстала в серебристом наряде, состоящем из облегающей юбки длины миди и укороченного топа. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

Поверх упомянутых изделий Серябкина надела белую шубу из искусственного меха. В руках исполнительница держала стакан с напитком и багет.

В сентябре Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-брокколи фразой «меня это веселит». Речь шла о наряде, состоящем из темно-зеленого бюстгальтера и облегающей салатовой юбки с воланами из тюля.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Россиянин расправился с арендодателем квартиры

    Десятки пассажиров рейса из Турции в Москву остались без багажа

    Стало известно о желании Зеленского и Трампа обсудить деликатные вопросы

    Обмотанного цепью участника СВО выловили из озера

    В России спрогнозировали массовое закрытие автосалонов

    В России объяснили выбор Венгрии для встречи Путина и Трампа

    Пересильд заявила о новом романе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости