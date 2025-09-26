Ценности
Серябкина вспомнила о ставшем мемом наряде-броколли фразой «меня это веселит»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывшая солистка популярной группы «Серебро», российская певица Ольга Серябкина вспомнила об образе, который стал мемом в 2022 году, и описала его фразой «меня это веселит». Соответствующее интервью публикует Telegram-канал «Звездач».

Речь идет о наряде, состоящем из темно-зеленого бюстгальтера и облегающей салатовой юбки с воланами из тюля. В нем Серябкина появилась на музыкальной премии RU.TV и впоследствии подверглась насмешкам со стороны пользователей сети. Тогда юзеры сравнили подол юбки с листовым салатом, броколли и мочалкой. «Это один из моих любимых луков, который любят мне вспоминать. Меня это сравнение с броколли очень веселит», — отметила артистка.

В то же время в интервью с журналистом канала знаменитость указала на макияж, который она сделала для этого образа. «Я вдохновлялась Шэр, поэтому мне все время жалко, что никто не обращает внимание на мой классный макияж. Здесь все вместе: я и броколли и немного Шэр», — объяснила она и уточнила, что никогда бы этот образ не повторила.

В июле Ольга Серябкина рассказала о самых роскошных покупках.

