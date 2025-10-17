Мир
13:58, 17 октября 2025Мир

Раскрыты неизвестные подробности встречи Путина и Трампа на Аляске

FT: Трамп повышал голос на встрече с Путиным на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВстреча Путина и Трампа на Аляске

Фото: Sergey Bobylev / Sputnik / Reuters

Президент США Дональд Трамп несколько раз повышал голос на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске в августе. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, глава Белого дома прибыл на Аляску, рассчитывая заключить с Путиным соглашение по Украине, однако российский лидер отклонил предложение США о смягчении санкций в обмен на прекращение огня, настаивая на том, что конфликт закончится только в том случае, если Украина выполнит требования Москвы.

По данным FT, затем Путин выступил с развернутым историческим экскурсом о князьях Рюрике Новгородском и Ярославе Мудром, а также о казацком атамане Богдане Хмельницком.

«По словам людей, застигнутый врасплох, Трамп несколько раз повысил голос и в какой-то момент пригрозил уйти. В конечном итоге он прервал встречу и отменил запланированный обед, на котором более широкие делегации должны были обсудить экономические связи и сотрудничество», — говорится в материале.

16 октября Трамп провел двухчасовой телефонный разговор с Путиным. После переговоров американский лидер анонсировал встречу с российским коллегой в Будапеште.

