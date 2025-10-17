Раскрыты последствия разговора Путина и Трампа для Украины

Подполковник Дэвис: Разговор Путина и Трампа сорвал планы Киева по эскалации

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сорвал план Киева по эскалации конфликта на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По мнению Дэвиса, президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что США будут воевать, как этого хотят европейские страны. «Но после этого звонка у него только одна дорога к прекращению боевых действий», — отметил он.

Эксперт призвал Трампа вспомнить, что Киев несколько раз стремился сорвать мирное урегулирование конфликта.

Трамп и Путин провели двухчасовой разговор накануне, 16 октября. В ходе диалога стороны достигли «большого прогресса», заявил американский лидер. Трамп также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште.