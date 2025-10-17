Россиянам дали советы по хранению денег

ЦБ: Вложения в инструменты иностранных рынков опасны из-за риска санкций

Россиянам стоит воздержаться от вложений в инструменты иностранных рынков, так как это может быть сопряжено с санкционными рисками. Об этом предупредила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Ее процитировало РИА Новости.

Кроме того, если вкладываться в валютные инструменты, то это чревато негативными последствиями из-за колебания соответствующих курсов. Поэтому, как полагает Данилова, самый разумный вариант — деньги в рублевых инструментах, так как, несмотря на снижение ставок, такие депозиты все еще уберегают накопления от инфляции. В то же время она признала, что универсального рецепта на все случаи жизни нет.

До этого финансовый эксперт Елена Дроздова заявила, что в настоящее время просто хранить 100 тысяч рублей на счете — означает терять их покупательскую способность. Она назвала депозит самым простым и понятным инструментом. Однако у него низкая доходность. Отличным вариантом, по ее мнению, может быть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который позволит получить налоговые льготы.