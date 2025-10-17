Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:24, 17 октября 2025Силовые структуры

Россияне обналичили из онлайн-казино более 800 миллионов рублей

В Петербурге осудят обналичивших 800 млн рублей из онлайн-казино банкиров
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wpadington / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге осудят обналичивших 800 миллионов рублей из онлайн-казино теневых банкиров. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранты занимались незаконным кассовым обслуживанием онлайн-казино и букмекерских контор. Они обналичивали деньги клиентов за комиссию. Было обналичено более 800 миллионов рублей, 77 из которых они забрали себе в качестве комиссии.

Четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а шестеро находятся под подпиской о невыезде. Один из руководителей преступной группы находится под домашним арестом.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что обналичившие 1,6 миллиарда рублей россияне избежали колонии.

