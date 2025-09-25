Обналичившие 1,6 миллиарда рублей россияне избежали колонии

В Красноярске осудили группировку по отмыванию миллиардов рублей

В Красноярске осудили группировку по отмыванию миллиардов рублей, при этом фигуранты избежали реального заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в ноябре 2020 года осужденные организовали преступную группу для обналичивания денег. Через подставных лиц они открывали фирмы, которые не вели реальную деятельность. Используя доступ к счетам этих компаний, члены ОПГ проводили фиктивные сделки для вывода наличных денег предпринимателями за вознаграждение в размере от 8 до 13 процентов от суммы.

Участники также фиктивно работали в этих компаниях и получали часть дохода под видом зарплаты на сумму более 900 тысяч рублей. Для встреч с клиентами и представителями банков они арендовали офис, использовали псевдонимы и номера телефонов, зарегистрированные на подставных лиц.

Всего было создано около 300 фирм и через них выведено более 1,6 миллиарда рублей с доходом более 190 миллионов рублей.

В январе 2023 года сотрудники ФСБ выявили и пресекли преступную деятельность. Материалы уголовного дела составили 130 томов.

Суд приговорил фигурантов к срокам от четырех лет и трех месяцев до пяти лет лишения свободы условно и штрафам от 260 до 350 тысяч рублей, а также конфисковал 600 тысяч рублей, полученных преступным путем.

