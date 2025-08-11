За заработавшими миллиард рублей россиянами пришли силовики

В Татарстане задержали черных банкиров, обналичивших 1,1 млрд рублей

В Татарстане сотрудники МВД, ФСБ России при силовой поддержке росгвардейцев задержали группу «черных» банкиров, обналичивших 1,1 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемые — мужчина и две его знакомые. В отношении всех возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Двое фигурантов получили домашние аресты, а третий — подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, силовики провели обыски в их жилищах и офисах. В результате обнаружены и изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций, средства связи, компьютерная техника, банковские карты и другие имеющие доказательственное значение предметы.

По предварительным данным, в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств. Для этого он пригласил двух знакомых женщин. Вместе они находили компании, которые хотели обратиться к ним за обналичиванием денег. Юридические лица переводили деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти деньги выводились в наличный оборот и передавались заказчикам.

По информации официального представителя МВД России, за свои услуги злоумышленники брали от 13 до 15 процентов от полученный суммы. Таким образом, их незаконный доход составил 86 миллионов рублей, а общий оборот — не менее 1,1 миллиарда рублей.

