02:11, 17 октября 2025Экономика

Российский рынок акций взлетел после разговора Путина и Трампа

Индекс Мосбиржи вырос почти на 6% после разговора Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Российский рынок акций взлетел после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Индекс Мосбиржи на торгах вырос почти на 6 процентов, передает ТАСС.

К закрытию вечерней сессии он прибавил 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта к 20:15. К 20:30 рост ускорился до 6,45 процента. На максимуме индекс достигал 2703,5 пункта впервые с 29 сентября.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой, которая планируется в Будапеште.

