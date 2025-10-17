Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:04, 17 октября 2025Забота о себе

Сексолог объяснила желание рыдать после интимной близости

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: andrey_l / Shutterstock / Fotodom  

Желание рыдать после интимной близости может говорить о синдроме так называемой посткоитальной дисфории, рассказала сексолог Джиджи Энгл. Этот феномен она объяснила в беседе с Metro.

После оргазма, по словам Энгл, выделяются гормоны окситоцин, серотонин и дофамин, которые посылают сигналы симпатической и парасимпатической нервным системам и заставляют человека испытывать спектр эмоций. «О посткоитальной дисфории можно говорить, когда кто-то чувствует грусть или возбуждение после секса по обоюдному согласию, даже если половой контакт был приятным. Это может произойти независимо от того, был оргазм или нет», — объяснила она.

Энгл порекомендовала людям, которым свойственно подобное проявление эмоций, смириться со своими чувствами, а не отодвигать их в сторону, а также практиковать осознанность, чтобы снизить интенсивность эмоций. Если с этим столкнулся партнер, нужно предложить ему салфетку, чашку чая или объятие и быть терпеливым, спокойным и готовым выслушать. «Важно отметить, что посткоитальная дисфория — не то же самое, что плакать из-за боли или из-за того, что вас расстроил сексуальный опыт, — с этими проблемами нужно разбираться отдельно», — предупредила сексолог.

Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Ранее сексолог Кеннет Плей посоветовала, как продлить секс. Для этого, по ее словам, необходимо остановиться незадолго до эякуляции, а затем продолжить фрикции.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    На Украине объяснили разговор Трампа с Путиным нежеланием отправлять Tomahawk Киеву

    Российский военнослужащий решил продлить себе отпуск и оказался в колонии

    Россиянка описала поездку в Китай фразой «за неделю похудела на пять килограммов»

    Экзотический фрукт оказался щитом от возрастной потери зрения

    Россияне назвали наиболее предпочтительные варианты для трат 1 миллиона рублей

    Кишечник подвел спортсмена прямо посреди марафона

    Импортное пиво обогнало российское по темпам роста цен

    Появились кадры из атакованного ракетами Сочи

    Помощь боевикам в Сирии обернулась для россиянина арестом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости