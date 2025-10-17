Сексолог объяснила желание рыдать после интимной близости

Желание рыдать после интимной близости может говорить о синдроме так называемой посткоитальной дисфории, рассказала сексолог Джиджи Энгл. Этот феномен она объяснила в беседе с Metro.

После оргазма, по словам Энгл, выделяются гормоны окситоцин, серотонин и дофамин, которые посылают сигналы симпатической и парасимпатической нервным системам и заставляют человека испытывать спектр эмоций. «О посткоитальной дисфории можно говорить, когда кто-то чувствует грусть или возбуждение после секса по обоюдному согласию, даже если половой контакт был приятным. Это может произойти независимо от того, был оргазм или нет», — объяснила она.

Энгл порекомендовала людям, которым свойственно подобное проявление эмоций, смириться со своими чувствами, а не отодвигать их в сторону, а также практиковать осознанность, чтобы снизить интенсивность эмоций. Если с этим столкнулся партнер, нужно предложить ему салфетку, чашку чая или объятие и быть терпеливым, спокойным и готовым выслушать. «Важно отметить, что посткоитальная дисфория — не то же самое, что плакать из-за боли или из-за того, что вас расстроил сексуальный опыт, — с этими проблемами нужно разбираться отдельно», — предупредила сексолог.

