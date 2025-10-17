Экономика
15:04, 17 октября 2025

США заявили о резком падении экспорта российской нефти

Белый дом: Индия вдвое сократила закупки российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сократили импорт российской нефти на 50 процентов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Впрочем, индийские источники заверили, что немедленного сокращения не наблюдается. Оказалось, что Нью-Дели не уведомлял нефтеперерабатывающие заводы о каких-либо просьбах о снижении российского импорта. Согласно оценкам компании Kpler, импорт российской нефти в Индию должен вырасти примерно на 20 процентов в этом месяце, до 1,9 миллиона баррелей в сутки.

Издание отметило, что российская нефть остается главным раздражителем для президента США Дональда Трампа в затянувшихся торговых переговорах с Индией, которая стала крупнейшим покупателем этого энергоносителя у РФ, после того как западные страны отказались от этих поставок.

При этом изначально Нью-Дели надеялся на быстрое заключение торгового соглашения с США, но переговоры зашли в тупик, и Вашингтон ввел одни из самых высоких пошлин в рамках своего мирового тарифного режима на индийскую продукцию. Не помогло даже обещание премьер-министра Индии Нарендры Моди удвоить ежегодные закупки энергоносителей у США и довести их до 25 миллиардов долларов.

В свою очередь, американские переговорщики пообещали, что ограничение закупок российской сырой нефти Индией будет иметь решающее значение для снижения тарифной ставки и заключения торгового соглашения.

Ранее стало известно, что два индийских нефтеперерабатывающих завода впервые закупили крупные партии нефти в Гайане.

