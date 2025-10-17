Один из крупнейших нефтяных партнеров России начал покупать сырье в Гайнане

Reuters: Индия впервые закупила крупную партию нефти в Гайане у Exxon Mobil

Два индийских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) впервые закупили крупные партии нефти в Гайане. Об этом со ссылкой на источники в сфере торговли сообщает Reuters.

Индия с 2022 года стала одним из главных покупателей российской нефти, но на фоне давления президента США Дональда Трампа, требующего лишить Москву доходов от энергоресурсов, находится в поисках альтернативы. Поставки из Южной Америки по контрактам с американской ExxonMobil могут стать одним из вариантов.

Два миллиона баррелей марки Golden Arrowhead приобрел крупнейший индийский нефтепереработчик Indian Oil Corp., столько же, но марок Liza и Unity Gold получит НПЗ компании Hindustan Petroleum Corp. Обе партии попадут в Индию в конце декабря или начале января.

На этой неделе Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. В ответ на это представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал подчеркнул, что приоритетом Нью-Дели остается обеспечение стабильных цен на нефть и защита интересов индийского потребителя.

В июле этого года министр нефти Индии Хардип Сингх Пури отмечал, что страна под давлением Трампа может отказаться от российского сырья и заменить его поставками из других стран, если сочтет это выгодным для себя. В качестве возможной альтернативы звучали поставки из Гайаны, которая в последние годы активно наращивает экспорт.