Стало известно о неизлечимом заболевании Дайан Китон

RadarOnline: Легенда Голливуда Дайан Китон долгие годы страдала от деменции
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Легендарная актриса Дайан Китон, которая ушла от пневмонии в возрасте 79 лет, страдала от тяжелой деменции в последние месяцы жизни. Об этом пишет портал RadarOnline.

По информации источника, в последнее время актриса боролась с деменцией, скрывая болезнь от широкой публики вместе со своими близкими и родными. Сообщается, что ухудшение состояния здоровья Дайан стало заметно во время съемок комедии «Знакомство родителей» в 2022 году. Из-за проблем с памятью актриса использовала наушник, чтобы ей могли подсказывать текст реплик.

«Это было грустно. Уильям Х. Мэйси поддерживал ее, но любая пауза, перерыв на обед или туалет, возвращала весь процесс к началу. Было душераздирающе наблюдать, она была невероятно милой», — рассказал член съемочной группы картины.

Ранее стало известно, что состояние артистки Дайан Китон «внезапно ухудшилось», а ее уход стал неожиданностью для родных и коллег.

