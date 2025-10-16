Культура
08:07, 16 октября 2025

Названа причина смерти Дайан Китон

People: Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии
Юлия Мискевич
Дайан Китон. Фото: Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

Американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Об этом пишет журнал People со ссылкой на заявление семьи.

Отмечается, что состояние артистки «внезапно ухудшилось», ее смерть стала неожиданностью.

До этого стало известно, что наследникам музы Вуди Аллена может достаться порядка 100 миллионов долларов. Такое внушительное состояние Китон заработала не только благодаря актерским гонорарам, но и инвестициям в недвижимость.

Китон ушла 11 октября в возрасте 79 лет. Она прославилась благодаря роли в трилогии «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом — она снялась в восьми его фильмах.

