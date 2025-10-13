Экономика
17:29, 13 октября 2025Экономика

Стало известно о наследстве Дайан Китон

Mirror: Дайан Китон оставила в наследство порядка $ 100 млн
Виктория Клабукова

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса Дайан Китон оставила после себя многомиллионное наследство. Предполагаемый размер состояния звезды назвало издание Mirror.

По сведениям источников газеты, наследникам музы Вуди Аллена может достаться порядка 100 миллионов долларов. Такое внушительное состояние Китон заработала не только благодаря актерским гонорарам, но и инвестициям в недвижимость. Звезда покупала заброшенные дома для последующей перепродажи, проведя в них под собственным руководством дизайнерский ремонт.

Любимым проектом Китон была вилла в Лос-Анджелесе, на его реставрацию ушло десять лет. Этот особняк с пятью спальнями актриса назвала «домом из Pinterest», а вдохновение для его дизайна она черпала в сказке «Три поросенка». Дом был выставлен на продажу за 25 миллионов долларов в марте 2025 года, когда, вероятно, здоровье Китон начало резко сдавать.

Дайан Китон ушла 11 октября в возрасте 79 лет. Она прославилась благодаря роли в трилогии «Крестный отец» и сотрудничеству с режиссером Вуди Алленом — она снялась в восьми его фильмах. В 1977 году Китон стала обладательницей премии «Оскар» за лучшую женскую роль в комедии «Энни Холл». Китон никогда не была замужем, после 50 лет она стала приемной матерью дочери Декстер и сына Дьюка.

